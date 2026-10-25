https://news.day.az/popularblog/1869363.html Фестиваль тыквы в Балаханы - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом vafuli_ рассказала о Фестивале тыквы, который проходит в Балаханы и продлится до 1 ноября. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
Фестиваль тыквы в Балаханы - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом vafuli_ рассказала о Фестивале тыквы, который проходит в Балаханы и продлится до 1 ноября.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
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