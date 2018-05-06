Турция отменит визовый режим с Россией

6 мая 2018 13:36

Анкара отменит визовый режим с Россией. Об этом в интервью телеканалу CNN Turk сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сначала постараемся отменить визовый режим частично. Возможно, к концу этого года президенты двух стран сделают шаг", - сказал министр.

Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года, когда ВВС Турции сбили над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

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