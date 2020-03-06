Эмин Мамедов: Звание Почетного члена Российской академии художеств – это очень большая, но почетная ответственность

Известный галерист и куратор, заслуженный деятель культуры Азербайджана, доцент кафедры графики Азербайджанской государственной художественной академии Эмин Мамедов недавно стал Почетным членом Российской академии художеств.

"Звание Почетного члена РАХ - в первую очередь очень большая ответственность. Академия существует с XVIII века, и быть частью этой команды, этой семьи очень почетно. К тому же эта регалия открывает новые возможности для проектов. Например, уже на самом торжественном мероприятии мы начали обсуждать с членом президиума РАХ, ректором Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Анатолием Любавином возможность проведения совместных проектов. И хотим задействовать в них молодежь, волонтеров, студентов как нашей Академии художеств, так и института имени Сурикова", - рассказал в беседе с Day.Az Эмин Мамедов.

Фото с церемонии вручения регалий Почетного члена РАХ

Отметим, что Э. Мамедов учился в Художественном училище им. А. Азимзаде, окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств по специальности график-художник. Большую роль в его жизни сыграли годы стажировки в Берлине, после чего он жил какое-то время между Берлином и Баку.

"В 1992-1993 годы я был на стажировке в Берлине, и это дало мне большой толчок в творческой жизни и привело к новому в 90-х веянию - арт-менеджменту. В 1999 году я основал художественную галерею "Гыз Галасы" (QGallery) в Баку. А уже в 2007 году в Берлине открыл галерею "Galerie Berlin-Baku" GmbH (Qgallery Berlin GMBH), основной целью которой является представление азербайджанского изобразительного искусства в Западной Европе. Обе галереи функционируют очень активно, в их стенах регулярно проходят международные проекты, выставки", - поделился наш собеседник.

Член Союза художников Азербайджана с 1995 до 2002 года выставлял свои работы на многих выставках, как в Азербайджане, так и за его пределами. После чего посвятил себя кураторской деятельности и подарил миру огромное число проектов.

Будучи советником Фонда Гейдара Алиева и Центра Гейдара Алиева по вопросам культуры, Эмин Мамедов являлся куратором мероприятий, проводившихся в рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими, организовывал Международный скульптурный симпозиум "Песня Камня", Международный фестиваль "От отходов к искусству". Являлся куратором и координатором выставок Таира Салахова, Энди Уорхола, Тони Крегга, Анри Картье-Бриссона, Бернара Буфе, Альфонса Мухи, Омара Эльдарова, Вана Юанга, Зураба Церетели, Ахмеда Гюнештекина и многих других известных деятелей искусства, проведенных в Центре Гейдара Алиева.

Э.Мамедов и Д.Лордкипанидзе на открытии выставки Пиросмани в музее "Альбертина"

Он выступал куратором проектов в Лондоне, Берлине, Риме, Париже, Каннах, Давосе, Москве, Вене, Варшаве, Будапеште, Тбилиси, Минске, Стамбуле и других городах мира. Является куратором Азербайджанского национального павильона на Венецианской биеннале современного искусства, а также куратором постоянных и временных экспозиций в павильоне Азербайджана на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве.

Э. Мамедов также занимается научно-исследовательской деятельностью и с 2010 года курирует проект Халг Банка "Народное достояние". Он является составителем и соавтором книг о жизни и творчестве таких азербайджанских художников, как Беюк Ага Мирзазаде, Халида Сафарова, Махмуд Тагиев, Микаил Абдуллаев, Ваджия Самедова, Марал Рахман-заде, Саттар Бахлул-заде, Кямал Ахмед, Надыр Абдуррахманов, Алекпер Рзакулиев и Таги Тагиев, выпущенных в рамках данного проекта.

Ф. Агаларова