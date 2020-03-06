Армянское лобби пытается столкнуть Россию и Турцию из страха перед Азербайджаном

В последнюю неделю Турция стала самой обсуждаемой страной в региональных и мировых СМИ. Операции турецкой армии в Сирии вызвали на свет страхи противников этой страны. В частности Армении, где опасаются, что действия Анкары на Ближнем Востоке выльются в ее активизацию и в карабахском конфликте. Эти страхи усилились после недавней встречи главы МИД Турции с сопредседателями Минской группы.

Доктор юридических наук, профессор Намик Алиев прокомментировал Day.Az армянские страхи, которые звучат в заявлениях лоббиста - французского политолога Марселя Пьера.

Отметим, что Пьер обвинил Турцию в намерении через ее действия в Сирии "расшатать ситуацию на Южном Кавказе, подталкивая Азербайджан к возобновлению боевых действий в Нагорном Карабахе". Проармянский политолог считает, что таким образом Турция, дескать, "посылает сигнал как России, так и ЕС, что она контролирует и способна "взорвать" ситуацию в регионе".

По мнению азербайджанского политолога, уж больно перекликается содержание и тон комментария со стремлением армянства противопоставить Турцию и Россию. Появление этого комментария в непростой для турецко-российских отношений период, рассуждение о фактах, о которых у него просто не может быть информации, указывает на ангажированность комментария. Попутно делается предупреждение Азербайджану на недопустимость военного решения конфликта.

"История доказывает, что Турция и Россия достигают своих целей не тогда, когда воюют друг против друга, а только при сотрудничестве между собой. В периоды войны на этом грели руки третьи стороны, а в проигрыше оказывались эти две страны. Сегодня в столь стремительно меняющемся мире у России и Турции период максимального совпадения интересов, масштабные совместные экономические проекты. Турция - страна НАТО, Россия в последние годы сильно продвинулась в своем военном потенциале. Ни Турции, ни России втягиваться в войну друг против друга в Сирии нет никакого смысла, их цель, мне представляется в политическом урегулировании процесса.

Однако Россию и Турцию усиленно пытаются втянуть в настоящую войну не только внешние силы, но и внутренние. Обеим сторонам требуется выдержка и такт, чему мешает имеющееся в России армянское лобби, особенно в СМИ. Самое главное - не поддаваться на провокации третьих сил, которые только и ждут ослабления двух партнеров в надежде получить дивиденды", - сказал Намик Алиев.

Как отметил в беседе с Day.Az председатель Партии демократических реформ Асим Моллазаде, Ереван очень радует, что между Россией и Турцией в вопросах Сирии и Ливии наблюдается напряженность. Несмотря на все попытки заигрывать с США и Европой, Армения была и остается военным союзником России.

"Думаю, что их в то же время очень пугает степень дружеских отношений Азербайджана с Россией и то, что Баку постарается сделать все возможное для того, чтобы отношения Москвы и Анкары снова наладились. Когда между Россией и Турцией все хорошо, вот это действительно пугает армянскую сторону. Они боятся, что Россия может использовать свое влияние для того, чтобы надавить на Армению и заставить освободить оккупированные территории Азербайджана. Исторически армяне использовались во всех серьезных процессах, столкновениях больших государств. И я думаю, что они снова могут быть использованы в нашем регионе для расширения конфликтных зон. Но в Армении, конечно, не могут не понимать, что Азербайджан сегодня - это страна, обладающая достаточно серьезными вооруженными силами. Он в одиночку, без участия союзников и помощников может решить свои задачи. Я думаю, страх армян связан больше не с действиями Турции, а с тем, что сегодняшняя Армения не обладает никакими возможностями в одиночку противостоять мощи Азербайджана", - подчеркнул Асим Моллазаде.

Лейла Таривердиева