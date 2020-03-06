Авиакомпании назвали способы сделать предложение в небе

Представители авиакомпаний рассказали о рейсах, на которых пассажиры делали предложение руки и сердца, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Официальный представитель авиакомпании Smartavia рассказал о двух таких случаях. Перевозчик знал о грядущих предложениях и предоставлял пассажирам места в первом ряду салона, а также помогал в угощении шампанским всех пассажиров рейса. Момент вручения кольца сфотографировали и позже разместили в бортовом журнале.

В "Уральских авиалиниях" рассказали, что молодой человек сделал предложение своей возлюбленной, которая не знала, что он будет на борту. "Во время горизонтального полета он подошел к своей избраннице и предложил стать его женой", - рассказали в авиакомпании.

Представитель Finnair в России рассказала, как предложение в небе своим возлюбленным делали члены экипажа. Так, один из пилотов авиакомпании попросил руки и сердца у своей девушки - бортпроводницы.

В 2017 году турист из Великобритании Крис Джинс отправился отдыхать на Бали вместе со своей девушкой. На острове британец собирался сделать возлюбленной предложение, однако был вынужден попросить руки и сердца раньше. Во время полета лайнер, на котором они летели, начал резко терять высоту. Когда выпали кислородные маски, Джинс испугался, что так и не успеет попросить возлюбленную стать его женой.