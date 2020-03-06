Южный газовый коридор станет драйвером экономического сотрудничества Баку и Астаны

Международный транспортный коридор "Север-Юг" необходим для развития экономических взаимоотношений Азербайджана и Казахстана.

Об этом Day.Az сказал политический эксперт из Казахстана Азаматхан Амиртай.

"Проект создавался для того, чтобы стать межрегиональным. На сегодняшний день оборот проекта составляет 25-30 млн. тонн. В первую очередь, этот проект имеет экономическую значимость, а когда укрупняются экономические взаимоотношения, то это в свою очередь делает отношения между странами дружескими и добрососедскими", - сказал эксперт.

Амиртай также подчеркнул, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс безусловно важна для туризма трех стран, как с точки зрения привлечения туристов из Европы, так и развития экологического туризма.

"Проекты такого типа, в частности, данный транспортный пассажирский поезд, дает возможность общения между людьми без границ. Поэтому такие проекты необходимы и для экономического роста вовлеченных в него стран, и для культурной интеграции", - полагает Амиртай.

Эксперт считает основой туризма экологический туризм, который очень сильно развит в Европе.

"Поэтому этот проект однозначно станет для европейцев возможностью увидеть красивые пейзажи Азербайджана, Грузии и Турции. Политики перечисленных стран должны оказывать поддержку этому проекту, так как он важен не столько с точки зрения экономической прибыли, сколько с точки зрения взаимоотношения народов и доступности путешествия для своих граждан", - добавил он.

В то же время, продолжил эксперт, наличие Южного газового коридора (ЮГК) является очень важным шагом для роста экономического взаимодействия Азербайджана и Казахстана.

"Обе страны обладают достаточным количеством природного газа, поэтому его транспортировку через данный коридор считаю целесообразным с точки зрения экспорта газа в Европу. Данный проект обладает высокой эффективностью с точки зрения экономики", - сказал эксперт.

Амиртай пояснил, что Казахстану следует учитывать собственные объемы газа, провести экономические расчеты и понять, насколько Казахстан может обеспечить своим газом ЮГК. В заключении он добавил, что взаимодействие с Европой по данному коридору был бы очень большим успехом также и для Туркменистана.

Абдул Керимханов