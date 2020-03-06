Почему от мороженого болит голова

Возможно, вы замечали, что после поедания холодного десерта порой начинает болеть голова. Специалисты утверждают, что с "холодовой болью" сталкивались хотя бы раз в жизни около 80% людей. Правда, о причинах этого явления до сих пор спорят. Чем же может быть вызвана "заморозка мозга", рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Чаще всего головная боль возникает буквально через несколько секунд после того, как вы съели холодное лакомство или выпили, например, холодный напиток. Внезапно появившись, она так же быстро ослабевает и исчезает в течение нескольких минут.

Ученые выдвинули теорию, что головная боль от мороженого возникает тогда, когда холод воздействует непосредственно на рот или на голову: исчезнет ледяной раздражитель (мороженое), исчезает и головная боль.

Чаще всего, по мнению специалистов, холодовая головная боль возникает в результате раздражения верхнего неба. На его задней части есть нервные окончания, на которые попадает холодный продукт. Нервные окончания реагируют на внезапный холод, посылая соответствующий сигнал в мозг. Сосуды, имитируя реакцию на холод, резко сужаются, а затем вновь быстро расширяются, "поняв" ошибку. Из-за такого спазма сосудов и возникает резкая и довольно быстро проходящая головная боль.

Кстати, полагают, что также здесь играет роль не столько сам процесс поедания мороженого, а то, с какой скоростью человек это делает. В результате исследований было обнаружено, что люди, которые едят лакомство быстро, в два раза чаще страдают "холодовыми" головными болями, нежели, чем те, кто поглощает десерт размеренно, смакуя каждый кусочек.