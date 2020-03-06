Скрытые признаки повышенного сахара в крови

Сахарный диабет может проявиться в любом возрасте. Если распознать проблему заранее, можно предотвратить много проблем и начать лечить болезнь на ранней стадии. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, какие симптомы должны насторожить на наличие повышенного сахара в крови.

Ухудшение зрения

Слизистая глаз меняется из-за общего обезвоживания организма. Это, в свою очередь, влияет на качество зрения. При повышенном сахаре некоторые люди начинают видеть размыто. При таком симптоме зрение затуманивается, а веки становятся припухшими. Однако, некоторые люди утверждают, что при повышении сахара начинают видеть лучше. Позднее глюкоза вновь понижается и зрение опять начинает падать.

Бессонница и храп

Еще одним предвестником сахарного диабета являются проблемы со сном. При повышенном уровне глюкозы человек страдает от усталости и недосыпа, но, когда он ложится в кровать, не может заснуть. В процессе люди с повышенным сахаром испытывают неприятные ощущения, например, повышенную потливость. Еще одним неприятным симптомом является храп. Из-за уровня глюкозы появляются проблемы с дыханием.

Сухость кожи и раздражения

При сахарном диабете нарушается кровообращение, из-за этого меняется состояние кожи. Она становится обезвоженной и теряет упругость. Сильнее всего страдают слизистые и кожа головы, появляется перхоть. Кроме того, воспаления создают благоприятную среду для развития инфекций и грибков. У человека начинается сильный зуд, появляются раздражения на кожных покровах.