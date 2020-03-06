Единственная женщина-кандидат в президенты США сняла свою кандидатуру

Из гонки за право стать кандидатом в президенты США выбывает сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Как сообщает The New York Times, она не одержала победу ни в одном из 14 штатов, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

Кроме того, в Массачусетсе, который Уоррен представляет в Сенате, победу одержал бывший американский вице-президент Джо Байден.

Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал новость о выходе Уоррен из гонки. "Элизабет "Покахонтас" Уоррен, которая никуда не попала, кроме как в голову мини-Майка, только что выбыла из праймериз демократов", - отметил Трамп. "На три дня опоздала. Это стоило Безумному Берни победы по меньшей мере в Массачусетсе, Миннесоте и Техасе. Возможно, это стоило ему номинации!" - добавил Трамп, его пост опубликован в Twitter.

Ранее миллиардер Майкл Блумберг вышел из президентской гонки, выступив в поддержку бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден пока является фаворитом гонки за право выдвинуться в президенты США от Демократической партии. Он выиграл гонку как минимум в девяти штатах из 14.