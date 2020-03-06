Коронавирус выявили у семи граждан Палестины

Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кила объявила, что семь палестинских граждан заражены вирусом COVID-19, сообщило агентство ВАФА, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Персонал министерства здравоохранения взял лабораторные пробы у 20 человек в отеле в городе Вифлееме, где останавливалась греческая делегация, посетившая палестинские территории в период с 23 по 27 февраля. Анализ дал положительный результат на коронавирус у семи граждан", - цитирует агентство заявление министра, сделанное в ходе пресс-конференции.

Министр здравоохранения подчеркнула, что все учреждения обязаны соблюдать требования и циркуляры, опубликованные минздравом.

Ранее в четверг палестинский минздрав объявил о чрезвычайной ситуации в районе Вифелеема и рекомендовал отменить занятия во всех образовательных учреждениях, закрыть мечети и церкви, включая церковь Рождества Христова.

Министр здравоохранения призвала граждан соблюдать все инструкции минздрава по профилактике заболевания.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.