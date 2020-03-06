Сенат США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Сенат Конгресса одобрил в четверг законопроект о предоставлении американской администрации $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа. 96 сенаторов выступили в поддержку пакета мер, против высказался один законодатель.

Палата представителей Конгресса проголосовала по документу в среду. Как ожидается, законодательная инициатива до конца этой недели поступит на подпись президенту США Дональду Трампу. Глава Белого дома ранее запрашивал $2,5 млрд на меры по борьбе с распространением заболевания. При этом он заявлял, что не будет против, если Конгресс решит выделить больше средств.

Законопроект, в частности, предусматривает выделение более $3 млрд на разработку вакцины и диагностические исследования, а также лечение коронавируса. На профилактические меры пойдут еще $2,2 млрд, из которых $950 млн направят на поддержку медицинских госучреждений. При этом $500 млн будут направлены на финансирование программы оказания телемедицинских услуг пожилым американцам как самой уязвимой для коронавируса категории граждан страны.

Как ранее рассказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, процесс разработки вакцины займет от года до полутора лет.