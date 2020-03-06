Число случаев заражения коронавирусом в Нью-Йорке достигло 22

Количество случаев заражения новым коронавирусом в штате Нью-Йорк возросло на 11, до 22 случаев.

Об этом сообщил в четверг губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ABC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Эти цифры будут возрастать. Это неизбежно произойдет по мере продолжения забора анализов", - предупредил Куомо. Он уточнил, что только за одни сутки число случаев заражения коронавирусом в штате удвоилось.

Таким образом, общий показатель в США увеличился до 172 случаев в 15 штатах. Количество летальных исходов остается прежним - 11, десять из них в штате Вашингтон.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.