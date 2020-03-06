Cоглашение Путина и Эрдогана приведет к перемирию в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что достигнутые лидерами России и Турции договоренности по ситуации в сирийской провинции Идлиб приведут к немедленному прекращению огня.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь ООН отмечает, что Россия и Турция достигли соглашения на высшем уровне о прекращении огня, которое должно вступить в силу в зоне деэскалации в провинции Идлиб в полночь, - отмечается в заявлении. - Генеральный секретарь ООН выражает надежду на то, что это соглашение приведет к немедленному и долговременному прекращению боевых действий, что обеспечит защиту гражданских лиц в северо-западных районах Сирии".

В заявлении также содержится призыв генерального секретаря ООН "вернуться к проходящему под эгидой ООН политическому процессу урегулирования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254 (2015)".

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.