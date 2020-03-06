Власти Японии намерены запретить перепродажу медицинских масок

Правительство Японии намерено запретить перепродажу защитных медицинских масок, которых сейчас в стране из-за возникшего острого дефицита на фоне вспышки нового коронавируса не хватает даже медицинским учреждениям. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.

"Мы намерены быстро принять необходимые меры, - сказал он, - чтобы ликвидировать дефицит". По словам министра, сейчас идет ускоренное согласование вопроса о запрете на перепродажу с другими заинтересованными ведомствами. В настоящее время находящиеся в дефиците маски активно предлагаются на интернет-аукционах по резко взвинченным ценам.

По данным национального общественного телевидения, полный запрет на скупку и перепродажу медицинских масок вступит в силу в середине марта. Он будет касаться специализированных аукционных сайтов в интернете и соответствующих приложений для смартфонов. За нарушение запрета будут введены штрафы.

Дефицит масок в Японии во многом связан с тем, что ранее они примерно на 70% поступали из Китая, однако импорт оттуда сейчас резко сократился. В то же время сейчас в Японии многие компании резко наращивают их производство.