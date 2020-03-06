Роналдиньо не предъявили обвинения за возможные поддельные документы

Бывший нападающий "Барселоны", "Милана" и сборной Бразилии по футболу, суперзвезда Роналдиньо пока избежал наказания за фальшивые паспорта, которые у него были найдены после обысков, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Прокуратура Парагвая не стала предъявлять экс-футболисту обвинения за возможные поддельные документы.

Минувшую ночь Роналдиньо провел в полицейском участке, а что делать с именитым бразильцем дальше теперь будет решать суд, передает телеканал "Россия 24". Напомним, что в четверг Роналдиньо и его брата задержали в одном из яхт-клубов неподалёку от столицы Парагвая.

Чемпион мира прибыл туда для участия в благотворительной акции. Правоохранительные органы обнаружили у мужчин поддельные парагвайские паспорта. И хотя гражданства у Роналдиньо два, но среди них нет парагвайского - только испанское и бразильское.

Наличие парагвайских документов, вероятно, объясняется тем, что в июле прошлого года у Роналдиньо конфисковали заграничные паспорта из-за неоплаченных штрафов и долгов бывшего игрока в Бразилии.