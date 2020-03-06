https://news.day.az/society/1209398.html В Сиязане произошло тяжелое ДТП, есть погибшие
В Сиязане произошло тяжелое ДТП, есть погибшие
В селе Еникенд Сиязанского района в 2 часа ночи произошло ДТП, повлекшее гибель 3 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль "Renault", управляемый 38-летним Эльханом Шовкет оглу Ахмедовым, столкнулся с грузовиком КамАЗ.
В результате аварии скончался водитель легковушки Э.Ахмедов, его пассажиры, жители Сиязанского района 26-летний Шамо Зебиулла оглу Алиев и 29-летний Туран Махир оглу Аскеров.
По факту ведется расследование.
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