В Сиязане произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

В селе Еникенд Сиязанского района в 2 часа ночи произошло ДТП, повлекшее гибель 3 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль "Renault", управляемый 38-летним Эльханом Шовкет оглу Ахмедовым, столкнулся с грузовиком КамАЗ.

В результате аварии скончался водитель легковушки Э.Ахмедов, его пассажиры, жители Сиязанского района 26-летний Шамо Зебиулла оглу Алиев и 29-летний Туран Махир оглу Аскеров.

По факту ведется расследование.