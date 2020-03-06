В Финляндии начали тестировать четырехдневную рабочую неделю

Несколько финских компаний объявили о своем переходе на укороченную рабочую неделю. Это происходит в рамках теста, а на государственном уровне никаких изменений не принято, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так, первым перейдет на четырехдневку рекламное агентство Work, пока что в рамках эксперимента, сообщает Yle. Зарплата у сотрудников останется неизменной.

Пиар-агентство Vapa сделало по-другому - там сократили рабочий день до шести часов. Зарплата также осталась прежней.

В компаниях предполагают, что сотрудники будут работать столь же продуктивно, как и при стандартной 40-часовой рабочей неделе.

Причем государство пока ничего менять не планирует.