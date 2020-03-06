В Индии женщину, спасавшуюся от леопарда, ударило током

В индийском штате Уттараханд произошел трагический инцидент, передает Day.Az.

Как сообщает Dehli Times, две женщины гуляли по лесу в поисках сухой травы.

В это время они заметили леопарда поблизости.

Спасаясь от дикого зверя, женщины забрались на близстоящее дерево.

Одна из женщин запуталась в электрических кабелях, которые проходили около дерева.

В результате, ее ударило током.

Спасенная полицией женщина была помещена в близлежащую больницу.

Согласно информации она выжила после удара током.

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