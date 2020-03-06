https://news.day.az/world/1209403.html В Индии женщину, спасавшуюся от леопарда, ударило током - ВИДЕО
В Индии женщину, спасавшуюся от леопарда, ударило током - ВИДЕО
В индийском штате Уттараханд произошел трагический инцидент, передает Day.Az.
Как сообщает Dehli Times, две женщины гуляли по лесу в поисках сухой травы.
В это время они заметили леопарда поблизости.
Спасаясь от дикого зверя, женщины забрались на близстоящее дерево.
Одна из женщин запуталась в электрических кабелях, которые проходили около дерева.
В результате, ее ударило током.
Спасенная полицией женщина была помещена в близлежащую больницу.
Согласно информации она выжила после удара током.
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