Мальчик разозлился, что мама не поцеловала его перед работой

Мама из американского штата Флорида Диана Симос не любит оставлять своих детей дома и ехать на работу, передает Day.Az со ссылкой на 24tv.ua.

Как сообщает "Канал 24", но это приходится делать для получения денег.

Однако, однажды женщина забыла попрощаться со своим сыном и это его очень расстроило.

Мальчик был разгневан из-за этого. Следует отметить, что муж Дианы зафиксировал реакцию сына на видео.

На кадрах видно, что ребенок спрашивает, как мама могла поехать на работу, не поцеловав его.

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