В Баку произошел пожар в жилом здании

Этой ночью в пятиэтажном здании Баку произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в МЧС, инцидент зарегистрирован в Насиминском районе. Сгорело 45 кв.метров крыши пятиэтажного здания, расположенного на улице Рашида Бейбутова.

На место происшествия были направлены пожарные расчеты МЧС, пожар удалось потушить.