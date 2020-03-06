https://news.day.az/society/1209410.html В Баку произошел пожар в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО
В Баку произошел пожар в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО
Этой ночью в пятиэтажном здании Баку произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в МЧС, инцидент зарегистрирован в Насиминском районе. Сгорело 45 кв.метров крыши пятиэтажного здания, расположенного на улице Рашида Бейбутова.
На место происшествия были направлены пожарные расчеты МЧС, пожар удалось потушить.
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