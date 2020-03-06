Дело в отношении Юниса Сафарова и других направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям

В Бакинский суд по тяжким преступлениям направлено уголовное дело в отношении 12 человек, в том числе Юниса Сафарова, обвиняемых в запланированном покушении на бывшего главу Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, уголовное дело передано в суд на производство судьи Афгана Гаджиева.

Напомним, некоторое время назад на процессе под председательством судьи Мухаммеда Багирова адвокат Назим Мусаев выразил протест против рассмотрения дела в Гянджинском суде по тяжким преступлениям. Он отметил, что председатель Гянджинского суда по тяжким преступлениям Натиг Алиев имеет родственные связи с потерпевшим Эльмаром Велиевым, поэтому дело не может быть рассмотрено там и должно быть отправлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Суд принял решение направить протест для рассмотрения в Гянджинский апелляционный суд.

Отметим, потерпевшими по уголовному делу признаны бывший глава Исполнительной власти Гянджи Эльмар Велиев и еще 5 человек. Завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры по факту того, что 3 августа 2018 года Юнис Сафаров в составе организованной группировки, представляющей религиозные радикальные круги, функционирующие в зарубежных странах, совершил в городе Гянджа заранее спланированный теракт против главы Исполнительной власти города Гянджа и сотрудника полиции, терроризм с целью насильственного изменения конституционного устройства Азербайджанской Республики, попытки создания им формы управления, основанной на законах шариата, создания не предусмотренной в законодательстве вооруженной группы, обучения в составе вооруженных подразделений за пределами нашей страны, незаконного приобретения и хранения крупной партии огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, совершения им попытки убийства сотрудников полиции при отягчающих обстоятельствах, пресечение дальнейшей служебной деятельности отдельных чиновников как государственных деятелей и подготовки терактов с целью мести за эту деятельность, выступление с открытыми антигосударственными призывами, другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Оперативно-следственной группой, состоящей из сотрудников Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры были проведены следственные действия по уголовному делу, завершено следствие в отношении 12 членов организованной преступной группировки, включая и Ю.Сафарова. 5 декабря 2019 года дело было отправлено для рассмотрения в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Отметим также, что 11 человек, скрывающиеся от правосудия за пределами страны, объявлены в международный розыск, в отношении них необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.