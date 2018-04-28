У покойного диджея Avicii нашлись тайная девушка и ребенок - ФОТО
Девушка покойного шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, опубликовала письмо к возлюбленному. Ее пост появился в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Тереза Качерова, чешская модель, с которой встречался Берлинг, в своем послании раскрывает детали их личной жизни. По ее словам, они скрывали отношения.
"Я всегда настаивала на том, чтобы сохранять наши отношения в тайне, потому что я хотела, чтобы они были только НАШИ. Но я думала, что если собираюсь поделиться этим с миром, то только когда буду беременна нашим ребенком", - написала она.
Как следует из публикации, Берглинг стал отчимом Луки, маленького сына модели. В соцсетях Качеровой оказалось много совместных фотографий пары с ребенком.
Тим Берглинг умер 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Ему было 28 лет. Последние несколько лет диджей страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Ранее он признавался, что бросил пить. Причиной смерти стало самоубийство.
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