AISEL на дне рождения Филиппа Киркорова
1 мая 2018 10:51 222
Популярная певица AISEL, которая будет представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", стала гостьей на дне рождения Филиппа Киркорова, который он отпраздновал в Лиссабоне (столице Португалии). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на страницу Айсель в İnstagram.
"С днем рождения, мой любимый Филипп. Познакомившись с тобой лично, я была счастлива открыть для себя то, что ты не только невероятный артист, но и потрясающий человек. Желаю тебе всего самого лучшего, так как ты этого заслуживаешь", - пишет AISEL к фото с 51-летия короля российской эстрады.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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