AISEL на дне рождения Филиппа Киркорова

Популярная певица AISEL, которая будет представлять Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018", стала гостьей на дне рождения Филиппа Киркорова, который он отпраздновал в Лиссабоне (столице Португалии). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на страницу Айсель в İnstagram.

"С днем рождения, мой любимый Филипп. Познакомившись с тобой лично, я была счастлива открыть для себя то, что ты не только невероятный артист, но и потрясающий человек. Желаю тебе всего самого лучшего, так как ты этого заслуживаешь", - пишет AISEL к фото с 51-летия короля российской эстрады.