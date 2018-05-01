Стал известен состав жюри "Евровидения-2018" от Азербайджана
На официальном сайте международного песенного конкурса "Евровидение" представлен список членов экспертного жюри от всех стран-участниц конкурса этого года. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
В состав экспертного жюри от Азербайджана вошли: народный артист Азербайджана Мубариз Тагиев (председатель жюри); народный артист Фаиг Агаев, солистка Государственного академического театра оперы и балета Илаха Эфендиева-Халилова; джазовая исполнительница Тунзаля Гахраман; телеведущая Нурлана Джафарова.
Победитель конкурса будет определен путем зрительского голосования и мнения жюри.
Напомним, что полуфиналы "Евровидения-2018" пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая в Лиссабоне. Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.
Представительница Азербайджана Айсель Мамедова (AISEL) выступит в первой части первого полуфинала конкурса под первым номером. Конкурсная песня "X my heart" написана композитором и продюсером Димитросом Контопулосом (Греция) и Сандрой Бьорман (Швеция). В сценическом номере примут участие четыре талантливых португальских вокалиста - Руй Андраде, Саломе Кальдейра, Хьюго Баптиста и Сандра Дадреаде, а также греческая певица Стефания Ризоу. Постановщик - Фокас Евангелинос (Греция).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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