СМИ: диджей Avicii покончил с собой
Диджей Тим Avicii Берглинг, найденный мертвым 20 апреля в столице Омана Маскате, покончил с собой. Об этом сообщил во вторник интернет-портал TMZсо ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В то же время интернет-портал Business Insiderотметил, что полиция до сих пор не распространила официальное сообщение о причинах смерти музыканта.
Avicii известен широкой публике по композициям "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". До 2016 года музыкант успел побывать во многих странах мира, в том числе в России. Но в 2014-2015 годах из-за проблем со здоровьем ему пришлось отменить целый ряд концертов. По данным Business Insider, он страдал острым панкреатитом.
В 2016 году музыкант объявил, что продолжит писать музыку, но больше не будет выступать с концертами. В размещенном на сайте диджея обращении к поклонникам Avicii объяснил свое решение тем, что хочет "успеть сделать многое в жизни". По данным журнала Forbes, в 2013 году Avicii входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в $20 млн.
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