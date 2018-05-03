Назван худший рок-музыкант всех времен

Согласно рейтингу портала Vulture, худшим из 214 музыкантов, которые вошли в Зал славы рок-н-ролла, признан Джон Бон Джови и группа Bon Jovi.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, критики были беспощадны к американцу, заявив, что все творчество его группы - не рок, а только фильм о роке, и за всю свою историю группа не написала ни одного стопроцентного хита.

Бунтарское поведение критикам также показалось фальшивым. Впрочем, не меньше, чем Бон Джови, досталось и группе Queen, которую назвали самой переоцененной в истории поп-музыки.

"Бронзу" и 212 место получила группа Journey.

Группа Bon Jovi была создана в 1983 году. Состав группы почти не менялся на протяжении многих лет, лишь в 1994 году ушел басист Алек Джон Сач. На его место пришел Хью Макдональд. А в 2013 группу покинул Ричи Самбора.

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