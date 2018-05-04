Мила Кунис рассказала о браке с Эштоном Катчером

34-летняя Мила Кунис и 40-летний Эштон Катчер женаты почти три года. На недавней киновыставке CinemaCon-2018 актриса с восторгом отозвалась о семейной жизни. Мила презентовала фильм "Шпион, который меня кинул", в котором снималась, и, конечно, журналисты спрашивали ее не только о работе, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"У меня самый лучший муж в мире! Клянусь вам, мне очень повезло. Рядом со мной живет невероятно терпеливый человек, который в высшей степени поддерживает всю семью",- сказала Кунис о Катчере.

Съемки упомянутой картины проходили в Будапеште, куда Эштон поехал вместе с женой и детьми, трехлетней дочерью Уайетт и годовалым Димитрием. По словам Милы, во время пребывания в Будапеште старший ребенок делал большие успехи в овладении венгерским языком.

Напомним, Мила Кунис строга в воспитании. Она считает, что дети должны всего добиться сами.