Преследователь Сандры Буллок предпочел смерть аресту

42-летний Джошуа Джеймс Корбетт, преследовавший актрису Сандру Буллок, погиб в своем доме, не желая сдаваться полиции. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Отмечается, что Корбетт ушел из жизни, нанеся себе не уточняемые повреждения, когда полицейские прибыли в его лос-анджелесский дом, чтобы арестовать мужчину за нарушение режима условного наказания.

В 2014 году Корбетт был арестован за проникновение в дом Сандры Буллок. Как рассказывала Буллок в суде, она проснулась от громкого звука и обнаружила Корбетта у себя дома, где в это время также спали ее приемные дети Луис и Лайла. Актриса спряталась в уборной и вызвала полицию.

Полицейские нашли у Корбетта записную книжку с письмом неприличного содержания, адресованным актрисе, и ее фотографии. Дома у сталкера было найдено оружие.

Корбетта приговорили к пяти годам условного наказания и лечению в больнице для людей с нарушениями психики. Летом прошлого года мужчина покинул госпиталь, однако не смог провести остаток срока согласно режиму условного наказания.

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