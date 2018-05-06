"Евровидение" официально стартует в Лиссабоне
6 мая 2018 07:20 127
Официальное открытие 63-го международного песенного конкурса "Евровидение" состоится в воскресенье в Лиссабоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Торжественная церемония пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT).
В 2018 году конкурс проходит под девизом "All Aboard!" ("Все на борт!"). Главной темой выбран океан, на берегу которого расположена столица смотра. В соответствии с этим даже изменили традиционный красный цвет ковровой дорожки на синий.
Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала на конкурсе в Киеве в мае 2017 года. Певец исполнил песню на родном языке "Amar pelos dois" ("Любовь двух").Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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