Рэпер пнул фаната в лицо во время концерта - ВИДЕО

6 мая 2018 15:17

Рэп-исполнителть Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh, ударил фаната ногой в лицо во время концерта. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

На записи, снятой одним из очевидцев, видно, как музыкант говорит с кем-то из назойливых зрителей в первом ряду, а тот пристально смотрит ему в глаза. Попытка объясниться с фанатом оказалась неудачной, и через несколько секунд рэпер наносит ему удар ногой и кулаком.

Pharaoh начал музыкальную деятельность в 2012 году. Он является бывшим участником коллективов Grindhouse и YungRussia, а также лидером творческого объединения Dead Dynasty.

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Рэпер пнул фаната в лицо во время концерта

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