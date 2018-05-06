Канье Уэст заявил что рабство было осознанным выбором

6 мая 2018 15:37

Известный рэп-исполнитель из США Канье Уэст назвал многовековое рабство темнокожих в Северной Америке их личным выбором. Такое заявление он сделал в эфире канала TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

- Когда слышишь о рабстве, продолжавшемся 400 лет... 400 лет? Это звучит как выбор, - сказал Уэст.

Позднее на своей странице в "Твиттере" артист заявил, что его неверно поняли.

По мнению исполнителя, его реплика была примером свободомыслия.

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