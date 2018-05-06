Звезда "Игры престолов" завела "инстаграм", в котором дегустирует сосиски - ФОТО

Актриса Софи Тёрнер получила мировую известность благодаря роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов". Теперь звезда решила завести отдельный блог в "Инстаграме" и посвятить его сосискам, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

В частности, актриса начала публиковать обзоры и даже выставлять попавшиеся ей кулинарные творения. О своём пристрастии актриса напомнила в основном аккаунте в "Инстаграме", и в скором времени на страницу с сосисками подписались более 20 тысяч человек.

Звезда "Игры престолов" только начала вести блог. Однако уже успела похвастаться сосисками из Диснейленда и Лондона.

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