Guns N’ Roses переиздают свой дебютный альбом

На официальном сайте американской хард-рок-группы Guns N' Roses появилось объявление о том, что музыканты намерены выпустить "новую версию" своего самого первого альбома "Appetite for Destruction", который вышел в 1987 году.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Переизданная версия легендарной пластинки получит воплощение в Делюкс и Супер Делюкс версиях, а также коллектив планирует выпустить специальное издание "Locked N' Loaded".

Последняя вариация будет самой крупной из представленных: ее планируют поставлять в специальной коробке с ящичками, сделанной из кожи. В издание "Locked N' Loaded" войдут 4 CD, Blu-Ray с оригинальным альбомом, неизданные треки, ролик It's So Easy (который не был издан) и многие другие сюрпризы. Кроме того, поклонники группы, решившие приобрести именно эту версию, в подарок получат сделанный вручную 3D-крест с изображениями участников коллектива.

Новая версия альбома выйдет в конце июня 2018 года. Цена самой крупной версии "Locked N' Loaded" составит 999 долларов.

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