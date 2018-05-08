Google назвал фаворитов Евровидения

Во вторник, 8 мая, в столице Португалии пройдёт первый полуфинал масштабного музыкального конкурса Евровидение - 2018.

Имена победителей станут известны только 12 мая, однако Google решил не ждать итогов и составил предварительный машинный прогноз.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, по мнению аналитиков сервиса Google Trends, составивших список лидеров конкурса на основании поисковой активности, фаворитом является израильская участница Нетта Барзилай с песней Toy.

После идёт чех Миколас Йозеф с песней Lie To Me.

Тройку лидеров замыкает Норвегия, которую представляет белорус Александр Рыбак - победитель Евровидения - 2008.

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