Бенедикт Камбербэтч предложил альтернативу алкоголю и наркотикам

41-летний британский актер Бенедикт Камбербэтч в беседе с Radio Times признался, что никогда не пробовал наркотиков.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Безусловно, с соблазнами попробовать запрещенные вещества звезда "Шерлока" сталкивался. "Но мне даже не нужен бокал вина после того, как дети улеглись спать. Я думаю - как я устал, не нужен мне этот милый бокал сладкого алкоголя", - говорит Камбербэтч.

По словам актера, практически трезвая жизнь устраивает его. "Конечно, всякое бывает - большой день рождения, сумасшедший уикэнд или фестиваль, но предпочитаю йогу и медитацию", - поделился своими альтернативами измененному состоянию сознания Камбербэтч.

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