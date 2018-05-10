Роман Полански пригрозил судом Американской киноакадемии
Польско-французский режиссер Роман Полански решил обратиться в суд с иском против Академии киноискусств и наук США, которая лишила его статуса члена организации из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на его адвоката Харланда Брауна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Единственное, о чем мы просим, - это слушание, возможность представить свою сторону", - сказал Браун.
Он добавил, что решение организации является нарушением калифорнийского законодательства, и выразил надежду, что академия предпочтет разобраться в ситуации и "начать все сначала", вместо того чтобы идти в суд.
Как отмечается, принятые в январе новые правила организации позволяют принимать решение в отношении исключения членов академии, даже если они не изложили вою позицию.
Браун отметил, что Полански назвал организацию "кучкой лицемеров", которые наградили его "Оскаром" за фильм "Пианист", хотя знали об обвинениях в его адрес.
Ранее руководство Американской киноакадемии проголосовало за лишение режиссера Романа Полански статуса ее члена.
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