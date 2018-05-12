Галь Гадот сыграет с Дуэйном Джонсоном в новом боевике
Звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот ведет переговоры с боссами Universal о съемках в новом боевике "Красный циркуляр", главную роль в котором сыграет Дуэйн Джонсон. Режиссером фильма назначен Роусон Маршалл Тербер, который ранее работал со Скалой над фильмом "Небоскреб", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Премьера картины назначена на 12 июня 2020 года, однако детали сюжета пока держатся в строжайшем секрете. Исходя из названия боевика, можно предположить, что речь в фильме пойдет о поимке опасных преступников Интерполом, ведь в международной практике "Красный циркуляр" - это отметка высшего из 8 приоритетов в поимке особо опасных преступников.
Джонсон в фильме сыграет наемника Интерпола, а на чьей стороне окажется Гадот, пока остается лишь гадать. Ранее Галь уже пересекалась с Джонсоном на съемочной площадке франшизы все тех же Universal "Форсаж".
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