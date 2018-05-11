Букмекеры назвали фаворитов «Евровидения»

Букмекеры назвали представительницу Кипра Элени Форейре главным претендентом на победу в песенном конкурсе "Евровидение-2018". Такие данные опубликованы на сайте eurovisionworld.com, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Также в тройку лидеров, по их мнению, войдут Александр Рыбак из Норвегии и певица Нетта Барзилай из Израиля.

8 мая жюри и зрители назвали первую десятку финалистов "Евровидения". За победу будут бороться представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О'Шонесси).

Финал конкурса состоится 12 мая. "Евровидение-2018" проходит в столице Португалии Лиссабоне.

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