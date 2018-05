Победителем Евровидения-2018 стал Израиль - ФОТО

В Лиссабоне (Португалия) на "Алтис Арена" прошел финал международного конкурса "Евровидение 2018".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В конкурсе принимали участие представители 43 стран. Согласно правилам конкурса, в финале Евровидения 2018 соревновались 26 участников: по 10 участников из двух полуфиналов, а также страны Большой пятерки и страна-хозяйка конкурса, т.е. 6 стран-участников попали в финал автоматически - Португалия, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция. Логотипы "Евровидения-2018" были связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизировал особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой. Ведущие конкурса - актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела, журналист, шоувумен Сильвия Альберто, актриса Даниэла Руа и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо.

В финале с композициями выступили 26 участников: MELOVIN - "Under the Ladder" (Украина), Amaia y Alfred - "Tu canción" (Испания), Lea Sirk - "Hvala, ne!" (Словения), Ieva Zasimauskaitė - "When We're Old" (Литва), Cesár Sampson - "Nobody But You" (Австрия), Elina Nechayeva - "La Forza" (Эстония), Alexander Rybak - "That's How You Write А Song" (Норвегия), Cláudia Pascoal - "O jardim" (Португалия), SuRie - "Storm" (Великобритания), Sanja Ilić & Balkanika - "Nova deca" (Сербия), Michael Schulte - "You Let Me Walk Alone" (Германия), Eugent Bushpepa - "Mall" (Албания), Madame Monsieur - "Mercy (Франция), Mikolas Josef - "Lie to Me" (Чехия), Rasmussen - "Higher Ground" (Дания), Jessica Mauboy - "We Got Love" (Австралия), Saara Aalto - "Monsters" (Финляндия), EQUINOX - "Bones" (Болгария), DoReDos - "My Lucky Day" (Молдова), Benjamin Ingrosso - "Dance You Off" (Швеция), AWS - "Viszlát nyár" (Венгрия), Netta Barzilai -"TOY" (Израиль), Waylon - "Outlaw In 'Em" (Нидерланды), Ryan O'Shaughnessy - "Together" (Ирландия), Eleni Foureira - "Fuego" (Кипр), Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" (Италия).

Победителем решением национальных жюри и зрительских голосований стала Нетта Барзилай из Израиля.