На "Евровидении" мужчина вырвал микрофон из рук британской певицы - ВИДЕО

13 мая 2018 08:29

Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление представительницы Великобритании в финале Евровидения, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчина с рюкзаком выбежал на сцену, отобрал у певицы SuRie микрофон и начал в него кричать. Мужчину тут же схватили охранники и увели со сцены, после чего певица продолжила выступление.

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