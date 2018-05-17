Бакинских зрителей закидали надувными овощами и ... белым динозавром - ФОТО

На сцене Дворца Гейдара Алиева в Баку состоялось потрясающее кукольное шоу "Свинка Пеппа", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Интерактивное кукольно-музыкальное шоу, поставленное по лицензии создателей культового мультфильма стало настоящим праздником для юных зрителей.

Шоу-спектакль подготовлен по мотивам одноименного британского мультсериала, который имеет огромную популярность - он был показан по телевидению более чем в 180 странах и переведён на 40 языков мира.

Вниманию бакинских поклонников "Свинки Пеппы" было представлено яркое представление с участием любимых героев свинки Пеппы, мамы Свинки, папы Свина, младшего братика Джорджа и других персонажей.

Диалоги героев, смешные ситуации, в которые они попадали, песни из любимого мультфильма, невероятные костюмы и декорации вызывали бурное ликование у юных зрителей.

Спектакль в веселой и познавательной форме рассказал детям о дружбе, взаимопомощи, о важности сохранения семейных ценностей и уважительного отношения к старшим.

Одним из самых ярких моментов шоу стали огромные надувные мячи в форме овощей и белый динозавр, которые Свинка Пеппа и ее друзья кидали в зрительный зал. И тогда не только малыши, но и родители позабыв про возраст, с удовольствием включились в игру и перекидывали друг другу из ряда в ряд огромные мячи-овощи.

Спектакль "Свинка Пеппа" прошел под бурные аплодисменты, улыбки и восторг юных зрителей.

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