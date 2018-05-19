Эмин Эминзаде презентовал клип на песню «Behind the Curtain», снятый в Голливуде - ВИДЕО

Азербайджанский вокалист, лауреат международных конкурсов, президентский стипендиат Эмин Эминзаде презентовал клип на песню "Behind the Curtain" ("За занавесом"), снятый в США.

Как сообщает Day.Az, слова и музыку к композиции написал сам певец совместно с известным американским композитором, обладательницей премии "Грэмми" Карлой Картер, работавшей с такими мировыми звездами как Ашер, Джанет Джексон, Карли Рэй Джепсен и другими.

Продакшн и аранжировка "Behind the Curtain" принадлежат Дрю Скотту, сотрудничавшему с Тианой Тэйлор, Ником Джонасом, Зендаей, Джейсоном Деруло и другими мировыми звездами.

Режиссером клипа является сам Эмин Эминзаде - съемки прошли в Голливуде.

Эмин Эминзаде является лауреатом международных конкурсов "Золотой микрофон" в Казахстане, "Elia Catalano" в Италии, "Opus - 2012" в Испании. Певцу посчастливилось выступить также на одной сцене с известным итальянским исполнителем Робертино Лоретти в Баку и исполнить с ним дуэтом композиции "Jamayka" и "O Sole Mio", после чего мировая звезда назвал его "Робертино Азербайджана". Имя певца вписано в "Золотую книгу молодых дарований Азербайджана".

Ему удалось выиграть стипендию на обучение в США по программе обмена студентами, после чего он был отправлен в Техас, затем Э.Эминзаде поступил в American Musical & Dramatic Academy и стал первым азербайджанцем, обучающимся в ней. Будучи в Америке, певец засветился в местных СМИ, дав интервью телеканалу Daily Flash TV, известной радиостанции "870 AM" и стал гостем ряда передач.

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