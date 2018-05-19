В Баку пройдет полуфинал Miss & Mister Grand Azərbaycan

В Passage 1901, 6 июня в 18.00, пройдет полуфинал конкурса красоты и моделей Miss & Mister Grand Azərbaycan, сообщили Trend Life организаторы Allure Model Academy.

В полуфинале примут участие 19 парней и 19 девушек, в финал выйдут по 10 конкурсантов, которые будут определены решением жюри, оргкомитетом проекта и зрителями.

Цена билета - 20 манат, в который входит право голосования (1 голос), прохладительные и энергетические напитки, сладости и фрукты. Для приобретения билетов

+994554084680.

Приходите и выбирайте своего финалиста!

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