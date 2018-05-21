Шеки, два друга и лесная фея - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанская певица Эльнара Халилова предствила в социальных сетях клип "İki dost" (Два друга), который снят в Шеки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В клипе Эльнара предстала в образе своеобразной лесной феи, которая хочет ...жить в городе со своим любимым.

Автор слов - Нурлан Алиев, музыки - Мухтар Абсейнов, аранжировка - Мовлуд Нифталиев, видеограф - Хасрат Гасанов, фото - Самир Атабей, дизайнер - Гюнай Гулиева, имидж - Аян Гасанова и Самира Нагили.

Одной из целей работы также является привлечение еще большего внимания к одному из благодатных регионов страны.

"Шеки считается одним из главных туристических центров Азербайджана, который расположился в живописном горном районе, изрезанном узкими ущельями и зелеными долинами, со множеством родников, чистейших рек, водопадов и минеральных источников, в обрамлении густых лесов и альпийские лугов. Здесь есть потрясающие памятники архитектуры 17-18 веков, среди которых Дворец шекинских ханов, Xанская мечеть, Дом Шекихановых, мечети, караван-сараи и т.д. (XVIII в.)", - отметила Эльнара Халилова.

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