Айгюн Кязимова и популярный певец Рауф презентовали тизер нового клипа - ВИДЕО

23 мая 2018 11:52

Народная артистка Айгюн Кязимова и популярный певец Рауф  Ахмедов заинтриговали своих поклонников тизером нового проекта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на  Instagram А. Кязимовой, клип на ранее нигде не звучавшую песню "Yaraşdın mənə" будет презентован в самое ближайшее время.

Отметим, что тизер проекта вызвал восторг у поклонников артистов.

Нажмите на видео для просмотра:
Айгюн Кязимова и популярный певец Рауф презентовали тизер нового клипа

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