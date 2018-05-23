Айгюн Кязимова и популярный певец Рауф презентовали тизер нового клипа - ВИДЕО

Народная артистка Айгюн Кязимова и популярный певец Рауф Ахмедов заинтриговали своих поклонников тизером нового проекта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Instagram А. Кязимовой, клип на ранее нигде не звучавшую песню "Yaraşdın mənə" будет презентован в самое ближайшее время.

Отметим, что тизер проекта вызвал восторг у поклонников артистов.

Нажмите на видео для просмотра:

