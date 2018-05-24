Ройа продолжает покорять турецкий шоу-бизнес - ВИДЕО

Заслуженная артистка Ройа Айхан презентовала клип на песню о нежданной любви "Ummadığım Anda".

Данная песня была исполнена певицей для записи диска, в который вошли песни известной турецкой певицы и композитора Йылдыз Тильбе в исполнении популярных в Турции певцов.

Как сообщает Day.Az, в съемках клипа принял участие манекенщик Нуру Ахмедов. Клип был снят в Баку турецким режиссером Орджуном Мутлу.

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