Звезды, которые выглядят намного старше своих лет - ФОТО

Все мы знаем, что нужно делать, чтобы выглядеть молодо. Но как же сложно соблюдать все предписанные правила! Кстати, не только простым смертным, но и богатым и знаменитым, и это при том, что у них возможностей значительно больше. К их услугам - лучшие фитнес-тренеры, массажисты, косметологи, стоматологи, стилисты, визажисты и прочие профессионалы, но иногда всего этого недостаточно, чтобы как можно дольше сохранять красоту. Знаменитости в этой подборке - яркий тому пример.

К сожалению, никакие деньги не спасут вашу молодость, если вы в свое время курили, пили, принимали наркотики, ели все подряд, не спали ночами, участвовали в скандалах и регулярно впадали в депрессии.

Пожалуй, самый яркий пример - история популярной певицы Бритни Спирс, у которой был затянувшийся мрачный период в жизни. Девушка давно восстановилась после него, тем не менее ее лицо и кожа выглядят не свежими, несмотря на все возможные усилия. Что только она ни делает, чтобы привести себя в былую форму: фитнес, регулярные спа-процедуры, правильное питание, медитации, здоровый сон. Конечно, благодаря всему этому Бритни выглядит неплохо, но значительно старше своих 36 лет.

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет семь звезд, которые выглядят намного старше своих лет. Это не просто неудачные снимки. Внешность этих знаменитостей действительно добавляет им десяток лет.

1.Удивительно, но актрисам-близняшкам Олсэн всего 31 год, но выглядят они на все 40. Непонятно, что именно не так с их внешностью, ведь обе девушки стройные, ухоженные и следят за модой.

2. Про эту пару тоже не совсем ясно: герцогине Кэтрин и принцу Уильяму в этом году по 36 лет, но выглядят они старше. Это при том, что возможностей у них значительно больше, чем у простых смертных. У Кейт на всех фотографиях видны морщины и синяки под глазами, а Уильям полысел и стал похож на своего отца в преклонном возрасте.



3. Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин тоже выглядит значительно старше своих 37 лет. Но с актером все ясно: крах карьеры, затяжные депрессии, борьба с наркотической и алкогольной зависимостью, курение - все это сказалось на внешности милого в детстве мальчика.



4/7 Можете себе представить, что модели Кайли Дженнер всего 20 лет! Конечно, она выглядит молодо, но лет на 30. Косметологи всего мира уверяют, что дело в чрезмерном увлечении макияжем. Кроме того, девушка склонна к полноте, что также добавляет ей несколько лет.



5/7 Лет 10 назад актриса Линдси Лохан выглядела свежо и молодо, но сегодня, когда девушке всего 31 год, ей можно дать все 40. Виной всему алкоголь, наркотики, постоянные тусовки и бесконечные скандалы, которые очень сказались на внешности актрисы, из-за чего теперь ее не зовут никуда сниматься.



6/7 Еще она знаменитость, на внешность которой сильно повлиял стресс, скандалы и алкоголь. Несмотря на то, что певица Бритни Спирс давно привела себя в порядок и ведет активный и здоровый образ жизни, лицо девушки выдает ее темное прошлое.



7/7 Певица Леди Гага страдает булимией, о чем она сама призналась в откровенном интервью. Именно это, по мнению косметологов, является причиной ее возрастной внешности. Как известно, приступы булимии крайне негативно сказываются на состоянии кожи.







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