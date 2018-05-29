"Чудо-женщина" Галь Гадот отказалась вести Евровидение-2019

Израильская актриса и модель, 33-летняя Галь Гадот, ставшая наиболее популярной благодаря роли "Чудо-женщины" в одноименном супергеройском фильме, отказалась вести песенный конкурс Евровидение-2019, который в следующем году состоится в Израиле, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Ранее организаторы предложили актрисе стать ведущей конкурса и надеялись, что звезда согласится, ведь она болела за представительницу Израиля на Евровидении-2018 Нетту Барзилай и поддерживала девушку в соцсетях, призывая всех голосовать за нее.

"Галь была бы рада поучаствовать в Евровидении в качестве ведущей, но, к сожалению, ограничения по расписанию и предыдущие обязательства не позволяют этого", - говорится в заявлении ее агентства, Агентства по рекламе ADD израильскому порталу Kan.

"Ура!!! Я так счастлив за Нетту! Поздравляем с победой на Евровидении 2018 года! Ты -представительница настоящего чуда женщин. Так много честности, уверенности и таланта. Ты за разнообразие и привносишь что-то новое и светлое в наш мир. И спасибо всем за голосование!" - написала Галь, обращаясь к Нетте.

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