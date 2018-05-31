Звезды, которые сами разрушили свою карьеру

Они очень быстро взлетели и стали невероятно популярными еще будучи тинейджерами - но справиться с внезапно свалившейся известностью не смогли. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о трех героинях давно минувших дней (а заодно попытаемся разобраться в том, что произошло).

Линдси Лохан

Ну это даже неинтересно - но без Линдси в таком рейтинге, согласитесь, никуда. Она стала сниматься в невероятно юном возрасте: начав карьеру в качестве модели, уже в 12 она сыграла в фильме "Ловушка для родителей", который и принес ей удивительную популярность. У девушки был долгосрочный контракт с гигантом Disney, предложения от продюсеров сыпались как из рога изобилия - Линдси какое-то время мужественно держалась, а потом, что называется, пустилась во все тяжкие (и вождение в нетрезвом виде - далеко не самое страшное в этом списке).

Аманда Байнс

Не так давно в сеть попали снимки располневшей Байнс, которую зрители уже давно не видели на экранах. А начиналось все так хорошо! Аманда активно снималась в фильмах и сериалах, за нее буквально воевали режиссеры и сценаристы, наконец, у нее было именное шоу на одном из самых известных в мире детских каналов. Но груза ответственности Байнс все-таки не выдержала: пристрастилась к наркотикам и перестала появляться на публике. Хотя недавно девушка анонсировала триумфальное возвращение - ждем!

Дженнифер Грей

У звезды фильма "Грязные танцы" были просто потрясающие перспективы - ровно до тех пор, пока она не решила сделать ринопластику. Ее внешность изменилась до неузнаваемости. "Я зашла в операционную знаменитостью, а вышла никем", - с горечью констатировала актриса.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook