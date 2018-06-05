Беременная Лобода шокировала зажигательными танцами в новом клипе - ВИДЕО

На днях 35-летняя Светлана Лобода представила поклонникам анонс своего нового клипа на песню "Superstar". В нем глубоко беременная певица танцует вместе с другими женщинами в интересном положении. Премьера клипа состоится 8 июня.

Напомним, что Лобода подтвердила слухи о беременности в середине марта этого года, после чего уехала в США, чтобы подготовиться к появлению второго ребенка на свет. Певица не раз говорила, что не собирается тратить все свое время на отдых, и будет работать над новым альбомом, и написала несколько новых песен и сняла клип, будучи на девятом месяце беременности.



Интернет-пользователи удивились, что Светлана и другие женщины в интересном положении энергично танцевали. На своей странице в Instagram певица отмечает, что ни одна актриса не пострадала во время съемок данного видео.

Отметим, что певица до сих пор скрывает имя отца новорожденной дочери. Но СМИ называют возможным отцом солиста Rammstein Тиля Линдеманна, с которым она познакомилась на фестивале "Жара-2017" в Баку.

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Н. Гасымова